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وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير المخاطر والصمود.

– أخصائي مركز عمليات الأمن السيبراني.

– أخصائي مراقبة وتحليل سياسات تغير مناخي.

– مدير إدارة مراجعة تقنية المعلومات.

– كبير مراجعين داخليين.

– فني متخصص الدعم التقني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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