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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

الأربعاء ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالة:

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– مهندس رئيسي مركز تميز الحوسبة السحابية.

– مهندس رئيسي بيئة العمل.

– مدير دعم الأعمال.

– أخصائي أول ضمان جودة العمليات.

– مدير السياسة والتشريعات الضريبية.

– كبير المدققين.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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