السفارة لدى تشيلي تحذر المواطنين من خطر حدوث تسونامي ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ مالطا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل أرياف الطائف.. منصات نابضة بالحياة السياحية والترفيهية وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالة:
– مهندس رئيسي مركز تميز الحوسبة السحابية.
– مهندس رئيسي بيئة العمل.
– مدير دعم الأعمال.
– أخصائي أول ضمان جودة العمليات.
– مدير السياسة والتشريعات الضريبية.
– كبير المدققين.
وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)