وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان

توفي هالك هوجان، المصارع الأشقر الصاخب الذي أدخل المصارعة المحترفة إلى التيار العام في الثمانينيات، وأصبح أحد أشهر المشاهير في جيله، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وتم تأكيد وفاة هوجان من قبل المروج إريك بيشوف، شريكه في دوري المصارعة الحرة للهواة “ريل أمريكا فري ستايل” الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ولم تتوفر تفاصيل عن سبب وفاته على الفور.

مسيرة كبيرة

وتصدر “ذا هالكستر” راسلمينيا ثماني مرات، وربما كانت مباراته الأكثر تميزًا في حدث WWE الرئيسي عام 1987 ضد أندريه ذا جاينت الذي يزن 520 رطلاً – معلمه – في بونتياك سيلفردوم أمام حشد قياسي آنذاك بلغ 93,173 متفرجًا. وفاز ببطولة المصارعة العالمية الترفيهية ست مرات خلال مسيرته المهنية.

وكان هوجان – واسمه الحقيقي تيري بوليا – يبلغ طوله 6 أقدام و 7 بوصات ووزنه 320 رطلاً في أوج عطائه، وكان يدخل الحلبة بسروال داخلي أصفر، وحذاء، ووشاح، وعضلاته منتفخة، وجسده لامعًا يرافقه موسيقى “ريل أمريكان” الخاصة به، كان يمزق ثيابه ويضع يده على أذنه للجمهور الصاخب.

وبعد المباراة، كان الجمهور يحصل على ما يستحقه أيضًا. كان هوجان يضع يده على أذنه مرة أخرى ويقوم بحركات استعراضية، ويظهر عضلات ذراعيه “24 بوصة بايثون” وغالبًا ما يلوح بعلم أمريكي كبير.