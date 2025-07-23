وفد سعودي استثماري يصل إلى دمشق

وصل إلى دمشق اليوم، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الذي يرأس وفدًا سعوديًّا يضم أكثر من 150 شخصًا من القطاعين الحكومي والخاص، ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.

وكان في استقبال الوفد معالي وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة المهندس محمد البشير، ووزير الاتصالات والتقنية عبدالسلام هيكل.

كما كان في استقبال الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، وأعضاء السفارة، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

وتعكس الزيارة حرص المملكة على دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الروابط الاقتصادية، وذلك انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين.