10 أيام أو 20 يومًا.. ترامب يقلص مهلة بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بأنه سيمهل نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو “10 أيام أو 20 يومًا” لإنهاء حرب أوكرانيا، مقلّصا مهلة سابقة مدّتها 50 يومًا.

وقال للصحافيين في تورنبري في إسكتلندا حيث يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، “أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين، أشعر بخيبة أمل كبيرة حياله. لذا، سيتعيّن علينا النظر في الأمر وسأخفض مهلة الخمسين يوما التي منحته إياها إلى مدة أقصر”.

كما تابع “سأحدد مهلة نهائية جديدة تبلغ نحو 10 أيام أو 20 يومًا اعتبارًا من اليوم. لا داعي للانتظار. لا نرى أي تقدّم يتحقق”.

وأردف “لست مهتمًا بالحديث مع بوتين مجددًا”، مضيفاً “سنفرض عقوبات إضافية على روسيا إلا إذا توصلنا إلى صفقة”.

فيما أوضحت الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أنها لا تستبعد عقد لقاءات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغم التوترات الأخيرة.

وأضاف الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين الأحد، أن الأمر يتوقف على ما إذا تواجد الزعيمان بالبلد نفسه بذات التوقيت، وفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”.