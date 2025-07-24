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هذا السلوك مخالفة تؤثر على النظافة العامة

1000 ريال غرامة الغسيل العشوائي للمركبات في الأماكن العامة

الخميس ٢٤ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٧:١١ مساءً
1000 ريال غرامة الغسيل العشوائي للمركبات في الأماكن العامة
المواطن - فريق التحرير

أعادت أمانة العاصمة المقدسة التحذير من ممارسة الغسيل العشوائي للمركبات في الأماكن العامة أو خارج المواقع المخصصة لذلك، معتبرة هذا السلوك مخالفة تؤثر على النظافة العامة والمشهد الحضري والسلامة البيئية.

وتابعت الأمانة عبر منشور توعوي بمنصة إكس، أن غسيل السيارات من قِبل العمالة أو الأفراد في غير المواقع المخصصة يُعرض المخالف لغرامة مالية تبدأ من ألف ريال، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن العمالة المخالفة في الشوارع والمرافق العامة من خلال الاتصال برقم الطوارئ 911، كما شجعت على استخدام تطبيق “بلدي” للإبلاغ عن مواقع الغسيل العشوائي، مؤكدة أهمية مساهمة الجميع في حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة في العاصمة المقدسة.

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