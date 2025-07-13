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13 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٥ مساءً
13 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير دعم اللوائح.

– مدير إدارة المعاملات العقارية.

– مدير استدامة المشاريع.

– مدير عمليات التفتيش على الثقافة والتراث.

– مستشار سياسات التخطيط.

– مستشار المناطق الحضرية الاستراتيجية والبنية التحتية الإقليمية.

– مدير التنمية الاقتصادية.

– مدير تقييم جودة الحياة.

– رئيس إدارة سجلات العقارات.

– مدير التدخلات الاجتماعية.

– رئيس تطوير المشاريع.

– مستشار التخطيط والتطوير.

– مدير أول تقديم التعليم والتدريب والبحوث.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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