13 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا مجلس الوزراء يوافق على نظام الإحصاء عبدالعزيز بن سعود يزور مركز العمليات الأمنية لشرطة باريس الجوازات تُصدر 17.651 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 73,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي القبض على 17 مخالفًا لتهريبهم 255 كيلو قات في عسير سماء السعودية تشهد ذروة نشاط شُهب دلتا الدلويات 2025 غدًا الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تُطلق خدمة الخرائط الجيومكانية التفاعلية ترامب: قد أذهب إلى الصين بشرط واحد مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال الشهر الحالي
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في محافظة العلا.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير دعم اللوائح.
– مدير إدارة المعاملات العقارية.
– مدير استدامة المشاريع.
– مدير عمليات التفتيش على الثقافة والتراث.
– مستشار سياسات التخطيط.
– مستشار المناطق الحضرية الاستراتيجية والبنية التحتية الإقليمية.
– مدير التنمية الاقتصادية.
– مدير تقييم جودة الحياة.
– رئيس إدارة سجلات العقارات.
– مدير التدخلات الاجتماعية.
– رئيس تطوير المشاريع.
– مستشار التخطيط والتطوير.
– مدير أول تقديم التعليم والتدريب والبحوث.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)