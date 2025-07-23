150 ريالًا غرامة وقوف المركبة في غير الأماكن المخصصة

حذرت الإدارة العامة للمرور، من وقوف المركبة في غير الأماكن المخصصة لها.

وقالت الإدارة عبر منصة إكس إن وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة لها يعد مخالفة مرورية غرامتها المالية من 100 إلى 150 ريالًا.

وأضافت أن وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لها يحافظ على تدفق الحركة المرورية.