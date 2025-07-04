4 رسائل للمعتمرين لضمان السلامة وتفادي الزحام

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة
أطلقت وزارة الحج والعمرة حملة توعوية دعت خلالها ضيوف الرحمن إلى التحلي بالهدوء والرفق أثناء أداء مناسك العمرة، وذلك تعزيزًا لأجواء السلامة والسكينة داخل الحرم المكي.
جاء ذلك ضمن حملة لوزارة الحج والعمرة تحت عنوان “بالرفق نعتمر”، وجهت خلالها العديد من النصائح التي تُسهم في انسيابية الحركة وتخفيف الازدحام، جاء في مقدمتها: تفادي أماكن الزحام، إعطاء الأولوية لكبار السن، تجنب الاستعجال والتدافع، والتريث عند الدخول والخروج من الحرم.
وأكدت الوزارة أن التعاون والالتزام بالتعليمات يُعد من أهم العوامل التي تضمن راحة وسلامة الجميع، مشيرة إلى أهمية التحلي بالمسؤولية في الأماكن المقدسة.