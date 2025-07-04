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4 رسائل للمعتمرين لضمان السلامة وتفادي الزحام

السبت ٢٦ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ مساءً
4 رسائل للمعتمرين لضمان السلامة وتفادي الزحام
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة الحج والعمرة حملة توعوية دعت خلالها ضيوف الرحمن إلى التحلي بالهدوء والرفق أثناء أداء مناسك العمرة، وذلك تعزيزًا لأجواء السلامة والسكينة داخل الحرم المكي.

جاء ذلك ضمن حملة لوزارة الحج والعمرة تحت عنوان “بالرفق نعتمر”، وجهت خلالها العديد من النصائح التي تُسهم في انسيابية الحركة وتخفيف الازدحام، جاء في مقدمتها: تفادي أماكن الزحام، إعطاء الأولوية لكبار السن، تجنب الاستعجال والتدافع، والتريث عند الدخول والخروج من الحرم.

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وأكدت الوزارة أن التعاون والالتزام بالتعليمات يُعد من أهم العوامل التي تضمن راحة وسلامة الجميع، مشيرة إلى أهمية التحلي بالمسؤولية في الأماكن المقدسة.

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