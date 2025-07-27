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My Beauty.. بصمة الجمال الخليجي بطموح عالمي

الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٩ مساءً
My Beauty.. بصمة الجمال الخليجي بطموح عالمي
المواطن - فريق التحرير

ليست كل علامات التجميل قادرة على فهمك. لكن My Beauty استطاعت خلال وقت قصير أن تصبح صوتًا جماليًا يعبر عن ذوق المرأة الخليجية وطموحاتها. برؤية سعودية، وإحساس أنثوي راقٍ، جاءت هذه العلامة لتملأ فراغًا طالما شعرت به كثير من النساء: الحاجة إلى منتج يلامسكِ، يشبهكِ، ويفهم تفاصيلكِ.

ما بين الجودة والأناقة.. تولد الثقة

عبر منصتها الرقمية www.mybeauty.sa، لا تكتفي My Beauty بعرض منتجاتها، بل تقدّم لكِ تجربة تسوّق أنيقة ومريحة، حيث يلتقي التصميم الراقي مع الجودة الفعلية للمحتوى. كل منتج يتم اختياره بعناية، مصمم خصيصًا ليلائم طبيعة بشرتكِ، مناخ منطقتكِ، وذوقكِ في التجميل العصري. من مكونات فعّالة، إلى تغليف أنيق، ومنظومة جودة صارمة — كل ذلك ليصلكِ منتج يستحقكِ.

طموح محلي.. بنبض عالمي

My Beauty ليست مجرد علامة سعودية، بل حلم يتحوّل إلى واقع عالمي. فهي تمضي بخطى واثقة لتضع اسمها بين علامات الجمال الكبرى، دون أن تتخلى عن جذورها. هي براند تنتمي إليكِ، وتطمح لأن تحمل بصمتكِ إلى العالم — من الخليج، إلى كل مكان فيه امرأة تبحث عن الجمال النقي، الآمن، والفاخر.

لأنكِ تستحقين الأفضل

في زمن تعجّ فيه الأسواق بالمنتجات، تأتي My Beauty كخيار مختلف؛ خيار يضعكِ أنتِ أولًا. كل تركيبة مدروسة، كل تفصيلة محسوبة، وكل لمسة تعبّر عن إيمان العلامة بأن الجمال يبدأ من احترام الذات والاحتفاء بالهوية.

My Beauty… ليست مجرد تجميل، بل قصة كل امرأة خليجية تعرف تمامًا ماذا تريد.

 

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