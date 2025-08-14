Icon

آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027

الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027
المواطن - واس

تعتزم شركة “آبل” إطلاق روبوت ذكي يعمل كمساعد افتراضي بحلول عام 2027، في خطوة؛ تهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية جديدة تتجاوز ما يقدمه آيفون أو آيباد حاليًا.

ووفقًا لوكالة “بلومبيرغ” فإن الجهاز الجديد سيأخذ شكل روبوت مكتبي مزود بشاشة قياسها 7 إنشات، شبيهة بآيباد، قابلة للدوران والتمدد حتى 6 إنشات في جميع الاتجاهات، مما يتيح إعادة التموضع تلقائيًا لمواجهة المستخدم أثناء الحديث.

وينتظر أن يعمل الروبوت عبر نسخة متقدمة من المساعد الصوتي “سيري” مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقادرة على حفظ المعلومات، وإجراء محادثات طبيعية، والمشاركة في النقاشات، مثل: اقتراح المطاعم، وتنظيم الرحلات، أو التخطيط للمهام اليومية، بشكل مشابه لتجربة المحادثة في منصة OpenAI.

كما سيدعم الجهاز مكالمات “فيس تايم FaceTime” بميزة شبيهة بخاصية البقاء في المنتصف “سنتر ستيج Center Stage” لمتابعة حركة الأشخاص في الغرفة، وإمكانية التحكم في موضع الشاشة. ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة النماذج الأولية، ولم يُتخذ قرارًا نهائيًا بشأن التصميم أو موعد الطرح، إلا أن “آبل” تستهدف إطلاقه بحلول عام 2027.

وفي موازاة ذلك، تطور “آبل” نموذجًا آخر لروبوت متحرك بعجلات وذراع آلية كبيرة مخصص للمهام الصناعية أو التجارية، في إطار توسيع نطاقها في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

