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أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ مساءً
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
المواطن - فريق التحرير

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حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025م.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

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