أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025 الذهب يهبط مع جني الأرباح وظائف إدارية شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى متاجر بنده وظائف شاغرة بـ فروع شركة سدافكو وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا أكثر من 61 ألف شهيد و151 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025م.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.