أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أبل” تيم كوك، عن توسيع استثمارات الشركة داخل الولايات المتحدة لتصل إلى 600 مليار دولار خلال 4 سنوات، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس داخل المكتب البيضاوي.

يأتي التحرك الجديد في إطار سعي “أبل” لتفادي الرسوم الجمركية التي تهدد منتجاتها، خاصة بعد انتهاء الإعفاءات السابقة وفرض رسوم جديدة على الواردات من الهند، حيث بدأت الشركة مؤخراً تجميع هواتف آيفون الموجهة للسوق الأميركي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

من أبرز ما تضمنته خطة “أبل” الجديدة، استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار في شركة “كورنينغ” الأميركية، المورد التاريخي لزجاج أجهزة آيفون منذ عام 2007. ولأول مرة، سيتم تصنيع الزجاج الأمامي لجميع أجهزة آيفون وساعات أبل داخل منشأة كورنينغ في ولاية كنتاكي، بعد أن كانت أجزاء منه تُنتج في الخارج.

وخلال الإعلان، قال ترامب: “أبل كانت تستثمر في دول أخرى… لكنهم الآن يعودون إلى الوطن”، مضيفاً أن الاستثمار الجديد هو “الأضخم على الإطلاق”.

أطلقت “أبل” على خطتها الجديدة اسم “برنامج التصنيع الأميركي” (AMP)، والذي يتضمن شراكات موسعة مع شركات مثل “سامسونغ”، و”تكساس إنسترومنتس”، و”بروادكوم”، بهدف تعزيز إنتاج أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.