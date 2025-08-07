Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق Icon أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا Icon زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة Icon نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات Icon تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة Icon خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة Icon مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية Icon مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة Icon أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025

أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أبل” تيم كوك، عن توسيع استثمارات الشركة داخل الولايات المتحدة لتصل إلى 600 مليار دولار خلال 4 سنوات، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس داخل المكتب البيضاوي.

يأتي التحرك الجديد في إطار سعي “أبل” لتفادي الرسوم الجمركية التي تهدد منتجاتها، خاصة بعد انتهاء الإعفاءات السابقة وفرض رسوم جديدة على الواردات من الهند، حيث بدأت الشركة مؤخراً تجميع هواتف آيفون الموجهة للسوق الأميركي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

من أبرز ما تضمنته خطة “أبل” الجديدة، استثمار بقيمة 2.5 مليار دولار في شركة “كورنينغ” الأميركية، المورد التاريخي لزجاج أجهزة آيفون منذ عام 2007. ولأول مرة، سيتم تصنيع الزجاج الأمامي لجميع أجهزة آيفون وساعات أبل داخل منشأة كورنينغ في ولاية كنتاكي، بعد أن كانت أجزاء منه تُنتج في الخارج.

وخلال الإعلان، قال ترامب: “أبل كانت تستثمر في دول أخرى… لكنهم الآن يعودون إلى الوطن”، مضيفاً أن الاستثمار الجديد هو “الأضخم على الإطلاق”.

أطلقت “أبل” على خطتها الجديدة اسم “برنامج التصنيع الأميركي” (AMP)، والذي يتضمن شراكات موسعة مع شركات مثل “سامسونغ”، و”تكساس إنسترومنتس”، و”بروادكوم”، بهدف تعزيز إنتاج أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.

