Icon

أتربة مثارة وعواصف ترابية على الليث والقنفذة Icon بدء توافد المزارع الدولية المشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالرياض Icon علماء يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض Icon ضبط عدد من المتسولين في الرياض Icon تطوير أول لقاح mRNA لحماية الأبقار من الحمى القلاعية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق  Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية Icon اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل Icon ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أتربة مثارة وعواصف ترابية على الليث والقنفذة

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
أتربة مثارة وعواصف ترابية على الليث والقنفذة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا (إنذارًا أحمر) من أتربة مثارة وعواصف ترابية على محافظتي الليث والقنفذة، مصحوبة برياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. تاريخ المملكة ورؤية وطن في ذكرى اليوم الوطنيّ بتعليم الليث

بالصور.. تاريخ المملكة ورؤية وطن في ذكرى اليوم الوطنيّ بتعليم الليث

تطبيق التوقيت الموحد للدوام المدرسي بقطاعي البنين والبنات بالليث

تطبيق التوقيت الموحد للدوام المدرسي بقطاعي البنين والبنات بالليث

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد