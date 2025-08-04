أتربة مثارة وعواصف ترابية على الليث والقنفذة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا متقدمًا (إنذارًا أحمر) من أتربة مثارة وعواصف ترابية على محافظتي الليث والقنفذة، مصحوبة برياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.