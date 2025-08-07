Icon

أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٤ مساءً
أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

أتاحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون الدعوية والإرشادية، أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر منصة إكس، إن هذه الأجهزة تُمكّن قاصدي المسجد الحرام من أداء المناسك والعبادات وفق الهدي النبوي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة رقمية متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التوعوية، واستثمار التقنية الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

