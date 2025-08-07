مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض وصول 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى السويداء لمساعدة الشعب السوري مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية ضبط مواطن ومقيمَين لاستغلالهم الرواسب في حائل القبض على مخالف لترويجه مواد مخدرة في جازان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية
أتاحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون الدعوية والإرشادية، أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين.
وقالت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر منصة إكس، إن هذه الأجهزة تُمكّن قاصدي المسجد الحرام من أداء المناسك والعبادات وفق الهدي النبوي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة رقمية متكاملة، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التوعوية، واستثمار التقنية الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.