السعودية اليوم
حصاد اليوم

أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح 

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تتراوح درجتها بين (47-48) درجة مئوية، وتشمل كلًا من محافظات: الأحساء، والعديد، وحفر الباطن، والنعيرية، وقرية العليا، وبقيق، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن بداية الإنذار من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة عصرًا.

كما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على محافظات الأحساء، والعديد، وبقيق، وحفر الباطن، مبينًا أن بداية الإنذار من الساعة الـ 12 مساءً ويستمر حتى الـ 9 مساءً.

