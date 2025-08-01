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أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا
المواطن - واس

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عانقت مرتفعات منطقة الباحة خلال الأيام الماضية سحب الضباب الكثيف، فيما شهدت مدن ومحافظات المنطقة هطول أمطار متفرقة، في مشاهد بديعة أضفت على صيفها أجواءً ساحرةً، استقطبت الزوار والمصطافين من داخل المملكة وخارجها.

وشملت الأمطار مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والعقيق، ما أدى إلى جريان الأودية، وارتواء المدرجات الزراعية، وتزيّن الغطاء النباتي بحلّة خضراء زاهية.

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وترافقت هذه الأجواء مع درجات حرارة معتدلة تراوحت بين (18) و(25) درجة مئوية، ما جعل المنطقة وجهةً مثاليةً للهروب من حرارة الصيف.

واستمتع الزوار بالتجول وسط الضباب الذي غطى الجبال والطرقات، والتقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه اللحظات المميزة، في وقت تتواصل فيه فعاليات موسم صيف الباحة التي تشمل عروضًا ترفيهية وفنية وثقافية، وبرامج مخصصة للعائلات والأطفال، بما يعزز من جاذبية المنطقة السياحية.

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