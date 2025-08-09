أحمد عبد العزيز يرد على فيديو رفضه مصافحة مُعجب

أصدر الفنان المصري أحمد عبد العزيز، بيانًا أوضح فيه ملابسات فيديو متداول ظهر فيه وكأنه يرفض مصافحة أحد المعجبين.

أثار الفيديو موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فُسّر على أن الفنان رفض مصافحة شاب حاول السلام عليه خلال مشاركته في المهرجان المصري-الأميركي للسينما والفنون، في احتفالية أقيمت بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وانتشر المقطع بشكل واسع، ما دفع كثيرين لانتقاد تصرفه، ودافع البعض عن الفنان، مشيرين إلى احتمال وجود أسباب صحية أو ظرف خاص، داعين لعدم التسرع في الحكم عليه من دون معرفة خلفيات الموقف.

قال عبد العزيز، في البيان المنشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن المقطع فُهم على نحو خاطئ، موضحاً: “كنت داخل الفعالية متأخراً وأسرع للحاق بعرض الفيلم، فظننت أن الشاب يقف لفتح الطريق باعتباره من المنظمين، ولم أنتبه أنه يمد يده للمصافحة”.

وأكد النجم المصري أنه لم يرفض يوماً السلام أو التقاط الصور مع جمهوره، مضيفاً: “محبتكم هي أكبر دعم لي، وما حدث مجرد سوء فهم، وأتمنى أن يتفهم الجميع أن هناك لحظات سريعة قد تُفسر بشكل خاطئ”.

وتابع أن ما جرى لم يكن عن قصد، داعيا الجميع إلى تفهّم أن هناك مواقف تحدث بسرعة وقد تُفسَّر بشكل خاطئ.

واختتم أحمد عبد العزيز البيان قائلاً: “اللي حصل كان سوء فهم، وأتمنى الناس تتفهم إن في لحظات سريعة ممكن تتفسر غلط.. أنا واحد منكم”.