Icon

أحمد عبد العزيز يرد على فيديو رفضه مصافحة مُعجب Icon وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن 95 عامًا Icon القلاع الحصينة وبيوت الطين العتيقة من شواهد الحضارة القديمة في حبونا Icon مخدرات و4 أصناف أسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.3 كيلو شبو في جدة Icon الشمّام يُحلّي صيف السعودية بإنتاج وفير يتجاوز 63 ألف طن سنويًا Icon مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة Icon ضبط 22072 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

أحمد عبد العزيز يرد على فيديو رفضه مصافحة مُعجب

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٠٧ مساءً
أحمد عبد العزيز يرد على فيديو رفضه مصافحة مُعجب
المواطن - فريق التحرير

أصدر الفنان المصري أحمد عبد العزيز، بيانًا أوضح فيه ملابسات فيديو متداول ظهر فيه وكأنه يرفض مصافحة أحد المعجبين.

أثار الفيديو موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فُسّر على أن الفنان رفض مصافحة شاب حاول السلام عليه خلال مشاركته في المهرجان المصري-الأميركي للسينما والفنون، في احتفالية أقيمت بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وانتشر المقطع بشكل واسع، ما دفع كثيرين لانتقاد تصرفه، ودافع البعض عن الفنان، مشيرين إلى احتمال وجود أسباب صحية أو ظرف خاص، داعين لعدم التسرع في الحكم عليه من دون معرفة خلفيات الموقف.

قال عبد العزيز، في البيان المنشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن المقطع فُهم على نحو خاطئ، موضحاً: “كنت داخل الفعالية متأخراً وأسرع للحاق بعرض الفيلم، فظننت أن الشاب يقف لفتح الطريق باعتباره من المنظمين، ولم أنتبه أنه يمد يده للمصافحة”.

وأكد النجم المصري أنه لم يرفض يوماً السلام أو التقاط الصور مع جمهوره، مضيفاً: “محبتكم هي أكبر دعم لي، وما حدث مجرد سوء فهم، وأتمنى أن يتفهم الجميع أن هناك لحظات سريعة قد تُفسر بشكل خاطئ”.

وتابع أن ما جرى لم يكن عن قصد، داعيا الجميع إلى تفهّم أن هناك مواقف تحدث بسرعة وقد تُفسَّر بشكل خاطئ.

واختتم أحمد عبد العزيز البيان قائلاً: “اللي حصل كان سوء فهم، وأتمنى الناس تتفهم إن في لحظات سريعة ممكن تتفسر غلط.. أنا واحد منكم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد