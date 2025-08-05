أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2025م، وبما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.

بالإضافة إلى إعلان التوزيع الثالث للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2024م.

وحُسبت الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لعام 2024م، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

وذكرت “أرامكو” في بيان على موقع السوق المالية تداول، إن إجمالي المبلغ الموزع نحو 80.11 مليار ريال (21.36 مليار دولار)، يشمل: توزيعات الأرباح الأساسية 79.29 مليار ريال (21.14 مليار دولار)، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 0.82 مليار ريال (0.22 مليار دولار).

وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.3312 ريال للسهم، وتشمل: توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3278 ريال، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.0034 ريال.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 241.889 مليار سهم.

ويكون تاريخ الأحقية يوم 19 أغسطس 2025، الموافق 25 صفر 1447هـ، ويكون تاريخ التوزيع 28 أغسطس 2025، الموافق 5 ربيع الأول 1447هـ.

ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم یوم الاستحقاق المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق.