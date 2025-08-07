أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح “شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية” (سال) بنسبة 4% في الربع الثاني من 2025، ليصل إلى 162.24 مليون ريال، مقارنة بنحو 155.45 مليون ريال، في الربع المماثل من 2024.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح “سال” بنسبة 6% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بصافي ربح نحو 153.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى النمو في إيرادات قطاع المناولة بنسبة 2% على أساس سنوي، مدعوماً بتحسين قائمة الخدمات المقدمة، مما ساهم جزئياً في تعويض أثر الانخفاض في أحجام الشحنات التي تمت مناولتها مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى تعزيز العلاقات مع شركائها من شركات الطيران مما أدى إلى النجاح في تحويل بعض عملاء الرحلات الغير مجدولة (المستأجرة) لعملاء بعقود طويلة الأجل، بجانب استمرار الشركة في تركيز جهودها نحو الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف.

وبلغت إيرادات شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية خلال الربع الثاني من العام الحالي 394 مليون ريال، بانخفاض 3% مقارنةً بـ 405.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.