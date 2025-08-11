أسعار الغاز الطبيعي في الصين مرشحة للتراجع

قصف إسرائيلي يستهدف خيمة صحافيين في غزة ما شروط صرف الدفعة الواحدة لدى التأمينات؟ وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في البنك الإسلامي موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية طيران ناس يحقق أرباحًا قوية ونموًا مستقرًا في النصف الأول من عام 2025 وظائف شاغرة بـ فروع شركة الدواء وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
تواجه أسعار الغاز الطبيعي المسال المحلية في الصين ضغوطا نحو التراجع خلال الشهر الحالي، بسبب تراجع الطلب على الغاز من القطاع الصناعي، وفقا لبيانات شركة “إي إن إن غروب” للاستشارات.
وبحسب تقرير “إي إن إن”، قد تتوقف المصانع المستهلكة للغاز الطبيعي المسال في شمال الصين عن العمل أو تخفض عدد ساعات العمل في أواخر الشهر الحالي لخفض مستويات تلوث الهواء في المنطقة أثناء عرض عسكري كبير في العاصمة بكين.
وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى أن ارتفاع مستويات مخزونات الغاز المسال على الساحل الشرقي للصين يدفع أيضا الموردين إلى خفض الأسعار.
من ناحية أخرى اعتمد إقليم غوانغدونغ الصيني دعما أقل للطاقة، مما يعني أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ستشهد أرباحا أقل مع تحول المستخدمين المحليين إلى مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة أو الفحم. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض إنتاج الطاقة بالغاز وخفض الأسعار، وفقا لتقرير شركة “إي.إن.إن”.