الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
أسعار الغاز الطبيعي في الصين مرشحة للتراجع
المواطن - فريق التحرير

تواجه أسعار الغاز الطبيعي المسال المحلية في الصين ضغوطا نحو التراجع خلال الشهر الحالي، بسبب تراجع الطلب على الغاز من القطاع الصناعي، وفقا لبيانات شركة “إي إن إن غروب” للاستشارات.

وبحسب تقرير “إي إن إن”، قد تتوقف المصانع المستهلكة للغاز الطبيعي المسال في شمال الصين عن العمل أو تخفض عدد ساعات العمل في أواخر الشهر الحالي لخفض مستويات تلوث الهواء في المنطقة أثناء عرض عسكري كبير في العاصمة بكين.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى أن ارتفاع مستويات مخزونات الغاز المسال على الساحل الشرقي للصين يدفع أيضا الموردين إلى خفض الأسعار.

من ناحية أخرى اعتمد إقليم غوانغدونغ الصيني دعما أقل للطاقة، مما يعني أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ستشهد أرباحا أقل مع تحول المستخدمين المحليين إلى مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة أو الفحم. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض إنتاج الطاقة بالغاز وخفض الأسعار، وفقا لتقرير شركة “إي.إن.إن”.

