أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية

استقرت أسعار النفط اليوم السبت بعد تقلبات شهدتها الأسواق، لكنها سجّلت خسائر أسبوعية كبيرة هي الأعلى منذ يونيو الماضي، متأثرة بزيادة المعروض.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.2% إلى 66.59 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 63.88 دولارًا. وتراجع برنت 4.4% وتكساس 5.1% على مدار الأسبوع.