وسط زيادة الإنتاج

أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية

السبت ٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ صباحاً
أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية
المواطن - واس

استقرت أسعار النفط اليوم السبت بعد تقلبات شهدتها الأسواق، لكنها سجّلت خسائر أسبوعية كبيرة هي الأعلى منذ يونيو الماضي، متأثرة بزيادة المعروض.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.2% إلى 66.59 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 63.88 دولارًا. وتراجع برنت 4.4% وتكساس 5.1% على مدار الأسبوع.

