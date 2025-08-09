أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية

بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب وظائف شاغرة بفروع شركة الخزف وظائف شاغرة في العليان القابضة وظائف شاغرة لدى شركة الفنار مشهد بديع.. ضباب الباحة يلف سفوح الجبال ويجذب الزوار أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447 سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا
استقرت أسعار النفط اليوم السبت بعد تقلبات شهدتها الأسواق، لكنها سجّلت خسائر أسبوعية كبيرة هي الأعلى منذ يونيو الماضي، متأثرة بزيادة المعروض.
وارتفع خام برنت بنسبة 0.2% إلى 66.59 دولارًا للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 63.88 دولارًا. وتراجع برنت 4.4% وتكساس 5.1% على مدار الأسبوع.