أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين، التي عُقدت في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة 15 – 26 صفر لعام 1447هـ, بمشاركة (179) متسابقًا من (128) دولة من مختلف دول العالم تنافسوا على فروع المسابقة الـ(5), ويبلغ إجمالي الجوائز (4.000.000) ريال.

أسماء الفائزين

وفاز بالمركز الأول في الفرع الأول المتسابق محمد آدم محمد من جمهورية تشاد، وحصل على مبلغ (500.000) ريال، وبالمركز الثاني أنس بن ماجد الحازمي من المملكة العربية السعودية، وحصل على مبلغ (450.000) ريال، وبالمركز الثالث سنوسي بخاري إدريس من نيجيريا وحصل على مبلغ (400.000) ريال.

وفي الفرع الثاني فاز بالمركز الأول المتسابق منصور بن متعب الحربي من المملكة العربية السعودية وحصل على مبلغ (300.000) ريال، وفاز بالمركز الثاني عبدالودود بن سديرة من الجزائر وحصل على مبلغ (275.000) ريال، وفاز بالمركز الثالث إبراهيم خير الدين محمد من إثيوبيا وحصل على مبلغ (250.000) ريال.

وجاء الفائزون في الفرع الثالث كالتالي: المركز الأول محمد دماج الشويع من اليمن وحصل على مبلغ (200.000) ريال، وفاز بالمركز الثاني محمد محمد كوسي من تشاد وحصل على مبلغ (190.000) ريال، وفاز بالمركز الثالث بدر جانج من السنغال وحصل على مبلغ (180.000) ريال، وفاز بالمركز الرابع محمد أمين حسن من الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على (170.000) ريال، وفاز بالمركز الخامس محمد كمال منسي من فلسطين وحصل على (160.000) ريال.

وفي الفرع الرابع فاز بالمركز الأول نصر عبدالمجيد عامر من مصر وحصل على مبلغ (150.000) ريال، وبالمركز الثاني بايو ويبصونو من إندونيسيا وحصل على مبلغ (140.000) ريال، وبالمركز الثالث فاز المتسابق طاهر باتيل من جزيرة لاريونيون وحصل على مبلغ (130.000) ريال، وفاز بالمركز الرابع يوسف حسن عثمان من الصومال وحصل على (120.000)، وفاز بالمركز الخامس بوبكر ديكو من مالي وحصل على (110.000) ريال.

وفاز في الفرع الخامس بالمركز الأول أنوى إنتارات من مملكة تايلند وحصل على مبلغ (65.000) ريال، والمركز الثاني صلاح الدين حسام وزاني من البرتغال وحصل على مبلغ (60.000) ريال، والمركز الثالث شاينغ وانا سو من ميانمار وحصل على مبلغ (55.000) ريال، وفاز بالمركز الرابع عبدالرحمن عبدالمنعم من البوسنة والهرسك وحصل على (50.000) ريال، وفاز بالمركز الخامس أنيس شالا من كوسوفو وحصل على (45.000) ريال.

وأشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية بمستوى المشاركين في الجائزة, مقدمًا التهنئة للفائزين ولمرافقيهم بهذا التفوق والإنجاز, داعيًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على عنايتهما لكتاب الله الكريم ورعايتهما لهذه المسابقة القرآنية وتكريمهما لأهل القرآن من دول العالم.