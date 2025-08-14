أسمنت القصيم توزع 87.8 مليون ريال أرباحًا عن الربع الثاني

ذعر في أمريكا بسبب أرانب الزومبي! تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 2.1% خلال يوليو المواقيت المكانية للحج والعمرة توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة لدى شركة المراعي وظائف شاغرة في مجموعة صافولا وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ضبط مقيم لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة في المدينة المنورة درب التبانة يُزين سماء الوطن العربي لمدة أسبوعين تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%
قرر مجلس إدارة “شركة أسمنت القصيم” بتاريخ 14 أغسطس 2025م، توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية 87.81 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2025م.
وذكرت الشركة في بيان على “تداول السعودية”اليوم الخميس إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109.76 مليون سهم تقريبا، و حصة السهم من التوزيع 80 هللة، تعادل نسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم.
وحددت الشركة تاريخ الأحقية في التوزيعات ليوافق 4 سبتمبر 2025 وتاريخ التوزيع يوم 22 من الشهر ذاته، وسيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.