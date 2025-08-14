أسمنت القصيم توزع 87.8 مليون ريال أرباحًا عن الربع الثاني

قرر مجلس إدارة “شركة أسمنت القصيم” بتاريخ 14 أغسطس 2025م، توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية 87.81 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2025م.

وذكرت الشركة في بيان على “تداول السعودية”اليوم الخميس إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109.76 مليون سهم تقريبا، و حصة السهم من التوزيع 80 هللة، تعادل نسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة تاريخ الأحقية في التوزيعات ليوافق 4 سبتمبر 2025 وتاريخ التوزيع يوم 22 من الشهر ذاته، وسيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.