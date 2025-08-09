أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة استخدام أظرف النيكوتين بين فئة الشباب، مؤكداً أنها تحتوي على مادة النيكوتين التي تعد من أقوى مسببات جلطات القلب.

وقال النمر عبر حسابه بمنصة إكس، إن النيكوتين يضر بالجهاز القلبي الوعائي بشكل مباشر، ويرفع احتمالية الإصابة بالجلطات الحادة، داعياً الشباب إلى تجنب هذه المنتجات والابتعاد عن كل ما يهدد صحتهم القلبية.