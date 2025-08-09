أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب

فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب أحمد عبد العزيز يرد على فيديو رفضه مصافحة مُعجب وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن 95 عامًا القلاع الحصينة وبيوت الطين العتيقة من شواهد الحضارة القديمة في حبونا مخدرات و4 أصناف أسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع القبض على 3 مقيمين لترويجهم 2.3 كيلو شبو في جدة الشمّام يُحلّي صيف السعودية بإنتاج وفير يتجاوز 63 ألف طن سنويًا مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة استخدام أظرف النيكوتين بين فئة الشباب، مؤكداً أنها تحتوي على مادة النيكوتين التي تعد من أقوى مسببات جلطات القلب.
وقال النمر عبر حسابه بمنصة إكس، إن النيكوتين يضر بالجهاز القلبي الوعائي بشكل مباشر، ويرفع احتمالية الإصابة بالجلطات الحادة، داعياً الشباب إلى تجنب هذه المنتجات والابتعاد عن كل ما يهدد صحتهم القلبية.