أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة “شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية” (أفالون فارما) بتاريخ 13أغسطس 2025م توزيع أرباح نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2025م.

وذكرت الشركة في بيان على موقع السوق المالية تداول، اليوم الأربعاء إن إجمالي المبلغ الموزع 22 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 20 مليون سهم، نسبة التوزيع تعادل 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت تاريخ الأحقية في التوزيعات ليوافق يوم 1 سبتمبر 2025 و تاريخ التوزيع يوم 15 من الشهر ذاته.

أشارت إلى أن التوزيعات النقدية التي تخص المساهمين الأجانب غير المقيمين، يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.