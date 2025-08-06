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أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٤ مساءً
أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م
المواطن - واس

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سجّلت أعداد المحافظ الاستثمارية للأفراد في سوق الأسهم الرئيسة السعودية نموًا على أساس سنوي بنسبة تُقدر بـ 13.5% في الربع الأول 2025م، لتبلغ (13,562,817) محفظة استثمارية، بزيادة بلغت (1,611,246) محفظة استثمارية، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2024م البالغة (11,951,571) محفظة استثمارية، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الربعية للربع الأول 2025م الصادرة من هيئة السوق المالية.

ونمت أعداد المحافظ الاستثمارية للأفراد على أساس ربعي بنسبة تُقدر بـ 3.6%، بزيادة بلغت (741,902) محفظة استثمارية مقارنة بالربع الرابع من العام 2024م, حيث كانت تبلغ (13,090,915) محفظة استثمارية.

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بالمقابل، حقق إجمالي أعداد الأفراد المالكين للمحافظ الاستثمارية نموًا على أساس سنوي بنسبة 7.7%، بزيادة بلغت (484,780) مستثمرًا، ليبلغوا (6,764,464) مستثمرًا، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كانوا يسجلوا (6,279,684) مستثمرًا، وشهدت أعداد الأفراد نموًا ربعيًا بنسبة 2.4%، بزيادة بلغت (160,129) مستثمرًا، مقارنة بـ (6,604,335) مستثمرًا خلال الربع الرابع 2024م.

وشكّل الأفراد “الذكور” من إجمالي عدد المالكين للمحافظ الاستثمارية نحو 74.6%، بعدد بلغ (5,044,273) مستثمرًا، محققين نموًا سنويًا بـ 8.2%، بزيادة (381,933) مستثمرًا، مقارنة بـ (4,662,340) مستثمرًا لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما حققوا نموًا ربعيًا بنسبة 2.5% بزيادة بلغت (122,964) مستثمرًا، مقارنة بـ (4,921,309) مستثمرين في الربع الرابع 2024م.

كما مثّل أعداد “الإناث” 25.4% من إجمالي المستثمرين الأفراد، بـ (1,720,191) مستثمرة، بنموٍ سنوي نسبته 6.4%، بزيادة (102,847) مستثمرة، مقارنة بـ (1,617,344) مستثمرة لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهد أعداد “الإناث” نموًا ربعيًا بنسبة 2.2%، بزيادة بلغت (37,165) مستثمرة، مقارنة بـ (1,683,026) مستثمرة خلال الربع الرابع 2024م.

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