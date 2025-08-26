Icon

إحباط تهريب 23.8 كيلو حشيش في جازان Icon خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025 Icon دليل السكن في السعودية: كيف تعثر على منزلك المناسب عبر منصة موثوقة Icon نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام Icon التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة Icon مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات Icon أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء  Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير  Icon سلمان للإغاثة يواصل دعم قطاع غزة بتوزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر Icon المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب عند عبورهم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
السوق
حصاد اليوم

أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 13 مليار ريال في أسبوع

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٠ مساءً
أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع بأكثر من 13 مليار ريال في أسبوع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 17 – 23 أغسطس 2025م, (213.176.000) عملية، بقيمة (13.407.434.000) ريال، مقابل (13.471.640.000) ريال، عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في النقل (5.201.000) بقيمة (972.183.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (9.072.000) بقيمة (793.936.000) ريال، وعدد العمليات في المطاعم والمقاهي (52.811.000) بقيمة (1.547.194.000) ريال، وعدد العمليات في المخبوزات والحلويات (4.577.000) بقيمة (194.420.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق (779.000) بقيمة (272.119.000) ريال، وعدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (48.937.000) بقيمة (1.780.739.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات (8.338.000) بقيمة (1.016.470.000) ريال، وعدد العمليات في الثقافة والترفيه (3.408.000) بقيمة (351.098.000) ريال.
ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية إلى (13.883.000) بقيمة (933.763.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.463.000) بقيمة (159.163.000) ريال، وعدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية (2.365.000) بقيمة (448.257.000) ريال، وعدد العمليات في مواد البناء والتعمير (2.239.000) بقيمة (389.293.000) ريال، ووصل العمليات في المجوهرات إلى (243.000) بقيمة (268.493.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (3.055.000) بقيمة (124.258.000) ريال، وعدد العمليات في التعليم (270.000) بقيمة (1.032.713.000) ريال.
وبلغ عدد العمليات في المنافع والخدمات العامة (660.000) بقيمة (43.199.000) ريال، ووصل عدد العمليات في محطات الوقود إلى (16.833.000) بقيمة (936.402.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في خدمات غسيل الملابس (2.634.000) بقيمة (45.802.000) ريال، وعدد العمليات الأخرى (36.409.000) بقيمة (2.097.932.000) ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (69.546.000) بقيمة (4.904.817.000) ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (8.263.000) بقيمة (495.666.000) ريال، ووصل عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة إلى (8.338.000) بقيمة (491.266.000) ريال.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (4.336.000) بقيمة (233.896.000) ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في حائل (3.552.000) بقيمة (191.082.000) ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في أبها (3.907.000) بقيمة (220.486.000) ريال، ووصل عدد عمليات نقاط البيع في بريدة إلى (4.836.000) بقيمة (318.238.000) ريال.
أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4.321.000) بقيمة (411.396.000) ريال، ووصل عدد عمليات نقاط البيع في الدمام إلى (8.577.000) بقيمة (671.800.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (24.425.000) بقيمة (1.770.840.000) ريال، وعدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (18.318.000) بقيمة (808.148.000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
219 مليون عملية نقاط بيع بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع

219 مليون عملية نقاط بيع بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال في أسبوع

211 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بأكثر من 13 مليار ريال خلال أسبوع

211 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بأكثر من 13 مليار ريال...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد