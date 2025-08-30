أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ السعودية تعزّز الشراكات وتنقل التقنيات لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الليثيوم الحوثيون يقرون بمقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية إصابة العشرات إثر خروج قطار عن مساره قرب الضبعة بمصر منها مخدرات وأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات القبض على 4 مقيمين لترويجهم الشبو في نجران القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان بتوجيهات نائب أمير الرياض.. إزالة سوق الإبل في الحائر ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر صفر للعام 1447هـ، بلغ (52,823,962) زائرًا.
وأفادت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (21,421,118) مصليًا منهم (51,104) مصلين في حجر إسماعيل (الحطيم)، وبلغ عدد المعتمرين (7,537,002) معتمر.
وبيّنت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر ذاته (20,621,745) مصليًا منهم (1,188,386) مصليًا في الروضة الشريفة، وبلغ عدد من قام بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما (2,004,608) زوار.
يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.