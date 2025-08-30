Icon

أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٧ مساءً
أكثر من 52 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال صفر 1447هـ
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر صفر للعام 1447هـ، بلغ (52,823,962) زائرًا.
وأفادت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (21,421,118) مصليًا منهم (51,104) مصلين في حجر إسماعيل (الحطيم)، وبلغ عدد المعتمرين (7,537,002) معتمر.

وبيّنت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر ذاته (20,621,745) مصليًا منهم (1,188,386) مصليًا في الروضة الشريفة، وبلغ عدد من قام بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما (2,004,608) زوار.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

