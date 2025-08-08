أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447 سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا سماء السعودية والعالم القديم بلا بدر هذا الشهر ورصد قمر سمك الحفش فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي.. 5 اتصالات من فيصل بن فرحان لبحث تطورات الأوضاع في غزة هيديو كوجيما يكشف الأسرار الحصرية لتطوير لعبة Death Stranding 2 خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور المشاركة بالمزاد الدولي لمزارع الإنتاج ابتكارات رائدة في قطاع الطرق تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية 30 يومًا تفصلنا عن الخسوف الكلي للقمر الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات إحباط تهريب 100,800 قرص إمفيتامين في جازان
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي أعداد الزوار للحرمين الشريفين خلال شهر محرم للعام الحالي 1447، بلغ (60,245,635) زائرًا، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والمتنوعة، التي تقدمها الهيئة، والجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأفادت أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (27,531,599) مصلّيًا منهم (47,823) مصلّيًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، فيما بلغ عدد المعتمرين (7,857,270) معتمرًا.
وبيّنت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر ذاته (21,576,200) مصلٍّ، منهم (1,122,368) مصلّيًا في الروضة الشريفة، فيما بلغ عدد من قام بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما (2,110,375) زائرًا.
وأكدت الهيئة أنها عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين والمعتمرين والزوار، وتوفير سبل الراحة لهم، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، فيما تسعى لمضاعفة جهودها وتذليل جميع العقبات، لتقديم الخدمات على أكمل وجه، وذلك في سبيل تحقيق الغاية المثلى في خدمة الحرمين الشريفين وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.