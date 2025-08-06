أكثر من 61 ألف شهيد و151 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى (61) ألفًا و (158) شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوز عدد الجرحى (151) ألفًا و (442) مصابًا.

وأكدت مصادر طبية في القطاع اليوم، استمرار انهيار الخدمات الطبية ونقص الإمدادات الأساسية، مشيرةً إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما تزال عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض، بسبب القصف المكثف وغياب الإمكانات.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استقبلت مستشفيات غزة (138) شهيدًا، من بينهم (3) انتُشلت جثامينهم من تحت الركام، إضافة إلى (771) مصابًا.

وتشير الإحصاءات إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المتجددة منذ 18 مارس الماضي، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت وحدها عن استشهاد (9654) شخصًا، وإصابة أكثر من (39) ألفًا و (400) آخرين.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية سجلت المستشفيات خلال اليوم الأخير (87) شهيدًا و(570) إصابة بين من كانوا يحاولون الحصول على الغذاء، ليرتفع عدد الشهداء الذي يحاولون الحصول على الغذاء إلى (1655) شهيدًا و(11) ألفًا و(800) مصاب.

وأضيف (5) شهداء جدد بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الماضية؛ مما يرفع عدد الشهداء في هذا السياق إلى (193) شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.