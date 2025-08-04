أمانة الشرقية تطرح مشاريع لتطوير حدائق ومرافق خدمية وترفيهية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة الجبيل، فرصًا استثمارية لتطوير عدد من الحدائق والمرافق، تشمل حديقة الخالدية بمساحة تتجاوز 38 ألف متر مربع، وحديقة طيبة بمساحة 24 ألف متر مربع، وحديقة وسط طيبة (النسيم) بمساحة تقارب 8 آلاف متر مربع، وحديقة الضاحية بمساحة تفوق 94 ألف متر مربع، إضافة إلى فرصة لإنشاء قصر أفراح على مساحة تزيد عن 12 ألف متر مربع، بمدد استثمارية مرنة تتراوح بين 20 و25 سنة.

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الأمانة لرفع جودة الحياة، عبر شراكة فاعلة مع القطاع الخاص تسهم في تنمية حضرية مستدامة وجذب استثمارات نوعية.

ودعت البلدية المستثمرين للاطلاع على التفاصيل وتقديم عروضهم عبر منصة “فرص” التابعة لوزارة البلديات والإسكان، على أن يتم فتح المظاريف يوم الأحد 2 نوفمبر 2025.