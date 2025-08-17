أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق

ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية رياح وضباب وموجة حارة على المنطقة الشرقية برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بفوز على ريال مايوركا بايرن ميونيخ يتوّج بكأس السوبر الألمانية على فريق شتوتجارت الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلّب على وولفرهامبتون برباعية
أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال إعادة تأهيل حديقة المنتزه على مساحة 18,500 متر مربع بمحافظة بقيق، لتصبح وجهة حضرية متكاملة تضم مسطحات خضراء ومرافق ترفيهية ورياضية.
وأوضحت الأمانة، أن المشروع شمل إنشاء ممشى خارجي ومضمار رياضي بطول 775 مترًا وعرض 4 أمتار، ومسارات داخلية بطول 514 مترًا، حيث تضم 22 منطقة جلوس، و4 مظلات، ومنطقتين لألعاب الأطفال، وإنارة جمالية ومواقف سيارات بمساحة 732 مترًا مربعًا، كما جرى رفع مستوى المسطحات الخضراء والحفاظ على الأشجار المعمّرة وإبرازها كجزء من الهوية الطبيعية للحديقة.
وأكدت أن المشروع؛ يهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة وصحية تعزز ممارسة الرياضة وتدعم الروابط الاجتماعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.