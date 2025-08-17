أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق

أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال إعادة تأهيل حديقة المنتزه على مساحة 18,500 متر مربع بمحافظة بقيق، لتصبح وجهة حضرية متكاملة تضم مسطحات خضراء ومرافق ترفيهية ورياضية.

وأوضحت الأمانة، أن المشروع شمل إنشاء ممشى خارجي ومضمار رياضي بطول 775 مترًا وعرض 4 أمتار، ومسارات داخلية بطول 514 مترًا، حيث تضم 22 منطقة جلوس، و4 مظلات، ومنطقتين لألعاب الأطفال، وإنارة جمالية ومواقف سيارات بمساحة 732 مترًا مربعًا، كما جرى رفع مستوى المسطحات الخضراء والحفاظ على الأشجار المعمّرة وإبرازها كجزء من الهوية الطبيعية للحديقة.

وأكدت أن المشروع؛ يهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة آمنة وصحية تعزز ممارسة الرياضة وتدعم الروابط الاجتماعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.