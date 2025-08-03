أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا عبدالعزيز بن سعود يبحث عدد من الموضوعات مع سفير سنغافورة لدى السعودية القبض على شخصين لترويجهما 26 كيلو قات في عسير قنصلية السعودية لدى جنيف تباشر حادثة غرق مواطن مراسل الإخبارية: مقتل طالب سعودي طعنًا في كامبريدج ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم “الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال
أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن الكتابة أو الرسم على الجدران في الأماكن العامة تُعد مخالفة نظامية تُشوّه المشهد الحضري وتُعرض مرتكبها للمساءلة والغرامة.
وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إن أي شخص يُضبط وهو يكتب على الجدران يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، بالإضافة إلى إلزامه بإصلاح الضرر الناتج عن فعله، على أن تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مثل هذه المظاهر المخالفة، سواء كانت كتابات أو رسومات على الجدران والمرافق العامة، من خلال تطبيق بلدي، للمساهمة في الحفاظ على هوية المكان وجماله العمراني.