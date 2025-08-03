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أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة

الأحد ٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ مساءً
أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة
المواطن - فريق التحرير

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن الكتابة أو الرسم على الجدران في الأماكن العامة تُعد مخالفة نظامية تُشوّه المشهد الحضري وتُعرض مرتكبها للمساءلة والغرامة.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إن أي شخص يُضبط وهو يكتب على الجدران يُعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، بالإضافة إلى إلزامه بإصلاح الضرر الناتج عن فعله، على أن تُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مثل هذه المظاهر المخالفة، سواء كانت كتابات أو رسومات على الجدران والمرافق العامة، من خلال تطبيق بلدي، للمساهمة في الحفاظ على هوية المكان وجماله العمراني.

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