أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة 

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة 
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط للبرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن، والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

