أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش بمكة المكرمة

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات لهطول أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش في مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
امطار قرية المشاش الجائزه مكة المكرمة
تصوير صالح القارزي pic.twitter.com/QQQIsgL6jS
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) August 31, 2025