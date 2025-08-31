Icon

أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش بمكة المكرمة

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات لهطول أمطار رعدية غزيرة على قرية المشاش في مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

