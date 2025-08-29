Icon

أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٥ مساءً
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

