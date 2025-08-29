أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.