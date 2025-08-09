أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء 

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سنغافورة ضبط 22072 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع درجات الحرارة اليوم.. حفرالباطن 49 والسودة 14 محننات الجمل.. الاثنين القادم أول أيام الكليبين نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة القلب ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع أتربة على عدة مناطق
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبحسب مركز الأرصاد عبر منصة إكس، تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.