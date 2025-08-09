أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد عبر منصة إكس، تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.