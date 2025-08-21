Icon

ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025 Icon السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple Icon وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض Icon تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض Icon تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم Icon عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 Icon إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة Icon إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 Icon قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة  تكون على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

قد يهمّك أيضاً
مدني الباحة يحذر من سحب رعدية ونشاط للرياح

مدني الباحة يحذر من سحب رعدية ونشاط للرياح

تحذير: أمطار غزيرة على 4 مناطق

تحذير: أمطار غزيرة على 4 مناطق

وتابع أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمطار الصيفية تنعش طبيعة الباحة وتحولها إلى لوحات فنية
السعودية اليوم

الأمطار الصيفية تنعش طبيعة الباحة وتحولها إلى...

السعودية اليوم