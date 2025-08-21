أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء

ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025 السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025 إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011 قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.
وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة تكون على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وتابع أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.