أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة تكون على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وتابع أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.