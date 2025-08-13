Icon

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء 

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وجريان للسيول وتساقط البرد وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن، والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

