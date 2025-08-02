أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.