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أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء 

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء 
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.

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وفي السياق ذاته نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات القطاع التهامي المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن التنبيهين يستمران -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً. ‏‎

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