أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء جامعة طيبة تُتيح منح الألقاب المهنية والإكلينيكية للكوادر المتميزة في الصحة والتعليم فرق الإنقاذ في باكستان ترفض استرجاع جثة البطلة الأولمبية هل السفر خارج السعودية يؤثر أو يلغي التسجيل في حساب المواطن؟ وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات قتيل ومصابون في حفل لمحمد رمضان! توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.
وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.
وفي السياق ذاته نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات القطاع التهامي المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبين المركز أن التنبيهين يستمران -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.