أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية ستشمل مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتبوك، والمدينة المنورة، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.

ويُتوقع أن تزداد غزارة الأمطار على المرتفعات في مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، داعيًا المركز الجميع إلى متابعة تقاريره عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الإعلامية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.