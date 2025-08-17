أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد

خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون
توقّع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى منتصف الأسبوع القادم.
وأوضح المركز أن الحالة المطرية ستشمل مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتبوك، والمدينة المنورة، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.
ويُتوقع أن تزداد غزارة الأمطار على المرتفعات في مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، داعيًا المركز الجميع إلى متابعة تقاريره عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الإعلامية، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على السلامة العامة.