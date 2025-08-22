Icon

القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم Icon سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق Icon ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ Icon إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي Icon خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر Icon القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان Icon المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة Icon تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا Icon انتعاش واسع للقرطاسيات والمستلزمات الدراسية والمكتبية مع قرب انطلاق الدراسة Icon خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار ورياح شديدة السرعة على جدة

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ مساءً
أمطار ورياح شديدة السرعة على جدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له, اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، على محافظة جدة, تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
شرطة مكة تكشف حقيقة وفاة مواطن بسجون جدة

شرطة مكة تكشف حقيقة وفاة مواطن بسجون جدة

شرطة مكة توضح حقيقة فيديو ادعاء مواطن تعرضه لإجراءات تعسفيّة

شرطة مكة توضح حقيقة فيديو ادعاء مواطن تعرضه لإجراءات تعسفيّة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد