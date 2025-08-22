أمطار ورياح شديدة السرعة على جدة

القبض على مقيم لترويجه الحشيش والأقراص الممنوعة في القصيم سلمان للإغاثة يوزّع 576 سلة غذائية في ريف دمشق ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـ إتاحة التبرع بالدم مباشرة في 185 مركزًا حول المملكة أو عبر تطبيق صحتي خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا انتعاش واسع للقرطاسيات والمستلزمات الدراسية والمكتبية مع قرب انطلاق الدراسة خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر
نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له, اليوم، من هطول أمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، على محافظة جدة, تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.