أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، والقرى، وبني حسن، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً. ‏‎

