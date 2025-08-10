أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة

جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيًا صورة محمد رمضان مع لارا ترامب فما القصة؟ الاقتصاد الألماني في خطر البنك السعودي الأول يوزع 2.05 مليار ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025 ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 7.9% خلال يونيو 2025 توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع غبار على 5 مناطق شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، والقرى، وبني حسن، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.