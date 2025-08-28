Icon

أمطار ورياح شديدة السرعة على نجران

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٢ مساءً
أمطار ورياح شديدة السرعة على نجران
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

