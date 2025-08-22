جوجل تطلق وضع البحث بالذكاء الاصطناعي في الدول العربية فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: اجمعوا بين الاستخارة والاستشارة ليكمل عملكم ويتم أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء علماء يطوّرون مادة أسمنتية تساعد في تبريد المباني نسك عمرة تُمكّن المعتمر القادم من الخارج من إدارة جميع خدماته بنفسه مشاريع تعدينية بـ180 مليار دولار قيد الدراسة أو التنفيذ في السعودية اختبار وتجريب.. إطلاق صاروخ سبايس إكس في مهمة فضائية للجيش الأمريكي ما علاقة مرض الزهايمر بحاسة الشم؟ ضبط 2399 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.