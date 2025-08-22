Icon

أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٩ مساءً
أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

