أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.