أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم من هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وصواعق رعدية.
وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على محافظات جدة، وخليص، والكامل، والليث، والقنفذة، وبحرة “الشعيبة”؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.