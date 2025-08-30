Icon

أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء 

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٦ مساءً
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

