أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء 

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

السعودية اليوم